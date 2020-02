Este é o Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Daqui emitimos todas as quintas-feiras sobre música e tudo o que a rodeia. O convidado especial do terceiro programa é Plutónio, em vésperas de concertos no Coliseu de Lisboa (já esgotado, a 14 de fevereiro) e Hard Club, no Porto (a 21, igualmente esgotado, e 22). À conversa com os jornalistas Luís Guerra e Lia Pereira, o rapper de 'Cafeína' e 'Meu Deus' fala da infância passada no Bairro da Cruz Vermelha, em Cascais, e do que o levou a abraçar a carreira na música.

O cartaz recentemente anunciado do festival NOS Primavera Sound, no Porto, bem como a chegada a Portugal do festival Rolling Loud, um dos maiores eventos de hip-hop dos Estados Unidos, são outros assuntos abordados. Os discos novos (“Father of All Motherfuckers”, dos Green Day, entre eles) e os concertos que aí vêm passam também pelo terceiro Posto Emissor.

A condução deste Posto Emissor esteve a cargo de Luís Guerra e contou com edição multimédia de Joana Beleza e Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.