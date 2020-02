O produtor francês Petit Biscuit é a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive. Irá atuar no palco Sagres, no dia 11 de julho, mesmo dia dos Strokes e Da Weasel.

A Portugal, Petit Biscuit virá apresentar os temas do seu segundo álbum de estúdio, o sucessor de "Presence", de 2017.

O NOS Alive 2020 decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.

O passe de 4 dias custa 189 euros, sendo que existe um passe de 3 dias (8, 9 e 10 de julho) ao preço de 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.