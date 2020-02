O norte-americano Kevin Morby, as espanholas Hinds e o trio Son Lux são as mais recentes confirmações para o cartaz do Super Bock Super Rock, que se realiza na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, de 16 a 18 de julho.

Este será o 11º concerto de Kevin Morby em Portugal, após ter cancelado a sua presença na edição de 2019 do Super Bock Em Stock, em Lisboa. O músico trará consigo os temas de "Oh My God", álbum editado o ano passado, ao palco EDP, a 16 de julho.

Já as Hinds estão de volta após um concerto no Musicbox, em 2018, para uma atuação no mesmo palco e dia. Os Son Lux irão estrear-se em Portugal com "Remnants", de 2019, no palco Somersby, a 18 de julho.

Estes nomes juntam-se, assim, aos anteriormente confirmados A$AP Rocky, Foals, King Gizzard & The Lizard Wizard, Kali Uchis e The Neighbourhood, entre outros.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 55 euros (diário) aos 110 euros (passe).