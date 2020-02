A editora de Bob Marley está a preparar uma celebração especial do 75º aniversário do músico, nascido a 6 de fevereiro de 1945.

O ponto de partida foi já dado através do lançamento de um videoclip especial de 'Redemption Song', um dos grandes sucessos do músico falecido aos 36 anos.

Este novo vídeo, animado, foi produzido pelos artistas franceses Octave Marsal e Theo De Gueltz e conta com 2747 desenhos originais, destacando "a contribuição de Bob para o empoderamento da civilização negra, bem como a sua manifestação de esperança e recuperação para toda a humanidade".

Ao longo deste ano, serão revelados mais eventos especiais, conteúdos digitais exclusivos, gravações, exposições e outros "tesouros" relacionados com Bob Marley.

Este sábado, dia 8 de fevereiro, terá também lugar no TimeOut Studio um primeiro momento de comemoração em Lisboa, com espetáculos dos músicos jamaicanos Eek A Mouse e Omar Perry, da cantora cabo-verdiana Nish Wadada, com a dupla britânica Mafia & Fluxy e com o português Orlando Santos, entre outros.

A organização deste evento está a cargo da Taking Over Productions e os bilhetes custam 23 euros, estando disponíveis à porta.