"Honey", de Noble, reentrou esta semana no top nacional e em grande, no primeiro lugar. "Madrepérola" de Capicua estreia-se no segundo lugar e em terceiro está agora "Fine Line" de Harry Styles.

No que diz respeito a novidades, registam-se as entradas de "Hotspot" dos Pet Shop Boys para o 20º lugar, "Revezo" de Filipe Sambado para o 21º, "Servants of Steel" de Ironsword para 28º e "The Story So Far - The Best of Def Leppard" dos Def Leppard para 47º.

1. Noble - "Honey"

2. Capicua - "Madrepérola"

3. Harry Styles - "Fine Line"

4. João Pedro Pais - "Confidências (de Um Homem Vulgar)"

5. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

6. Camané & Mário Laginha - "Aqui Está-se Sossegado"

7. Queen - "The Platinum Collection"

8. Leonard Cohen - "Thanks for the Dance"

9. Avô Cantigas - "Macaco no Nariz"

10. Elas - "9"

'Louco', de Piruka e Bluay, mantém a liderança da tabela de streaming, com 'Menina Solta' de Giulia Be a segurar a segunda posição e 'Dance Monkey' de Tones and I a manter-se no último lugar do pódio. A única nova entrada é protagonizada por 'Hei' de Profjam, que se estreia no nono lugar.

1. Piruka & Bluay - 'Louco'

2. Giulia Be - 'Menina Solta'

3. Tones and I - 'Dance Monkey'

4. Roddy Ricch - 'The Box'

5. Plutónio - 'Somos Iguais'

6. Julinho KSD - 'Hoji N'ka ta Rola'

7. Travis Scott - 'Highest in the Room'

8. Arizona Zervas - 'Roxanne'

9. ProfJam - 'Hei'

10. BISPO feat. Ivandro - 'Essa Saia'