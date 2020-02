Os Soundgarden responderam ao processo movido contra a banda por Vicky Cornell, viúva de Chris Cornell.

Vicky alega que os Soundgarden devem à sua família "centenas de milhares de dólares" em royalties, e pretende ainda obter os direitos sobre as últimas gravações da banda com Chris Cornell, antes da morte deste.

No processo, Vicky afirma ainda que os Soundgarden "recorreram a táticas de pressão, assédio, e extorsão", após os seus membros terem sugerido que a viúva de Chris está a bloquear o lançamento de música nova por parte da banda.

A banda respondeu em tribunal, dizendo que as queixas apresentadas por Vicky são "uma recitação ofensiva de alegações falsas e acusações pessoais graves".

Os Soundgarden acrescentam ainda que Vicky Cornell "não é dona" das canções por editar do grupo, as quais este pretende utilizar num álbum novo.

Tal ainda não aconteceu porque, referem os membros da banda, Vicky "recusa devolver as únicas gravações multi-pista que existem" há cerca de dois anos.

O advogado de Vicky reagiu a estas declarações, afirmando em comunicado que "os antigos colegas de Chris procuraram manchar o seu legado através de várias alegações falsas", e que "continuam a privar a sua viúva e os seus filhos menores de lucros substanciais".

"O problema não é quem escreveu as canções, mas sim quem detém as gravações específicas feitas pelo Chris enquanto ele residia na Flórida", continuou, mostrando-se ainda "confiante" de que Vicky terá um parecer favorável do tribunal.