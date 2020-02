O novo disco de Legendary Tigerman já está a ser preparado.

Nas redes sociais, Paulo Furtado revelou que o sucessor de “Misfit”, de 2018, está a ser “cozinhado devagarinho” no seu estúdio caseiro, com a ajuda do produtor Anthony.

Também Delila Paz, vocalista da banda norte-americana The Last Internationale, esteve presente para uma sessão “quente. Que cantora fantástica, com uma alma enorme!”, elogia Legendary Tigerman, acrescentando que mal pode esperar por mostrar aos fãs toda a música que está a fazer, com “sintetizadores modulares, guitarras, drum machines e toda a maluqueira possível”.

