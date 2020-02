Jehnny Beth, vocalista da banda Savages, lançará o seu primeiro disco a solo, “To Love Is To Live”, a 8 de maio.

Gravado em Los Angeles, Paris e Londres com os produtores Flood, Atticus Ross e Johnny Hostile, o álbum conta com a participação de Romy Madley Croft, cantora dos xx, do ator Cillian Murphy e de Joe Talbot, vocalista dos Idles.

'Flower' é o novo single - ouça aqui a canção descrita, em comunicado de imprensa, como inspirada pelas “complicadas profundezas da sexualidade, misturadas num sonho febril de desejo e perda”.

Jehnny Beth atua no NOS Primavera Sound, no Porto, a 12 de junho.