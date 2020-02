Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd, ou seja, os músicos dos Soundgarden, garantem que souberam da morte do seu companheiro de banda, Chris Cornell, através de um post no Facebook.

Chris Cornell morreu em maio de 2017, aos 52 anos, horas após um concerto dos Soundgarden em Detroit, nos Estados Unidos.

Agora, no decurso do processo que opõe os músicos a Vicky Cornell, viúva do vocalista, foi revelado que os parceiros de Chris Cornell souberam da sua morte pelas redes sociais.

Nos documentos entregues em tribunal, escreve-se que, após o concerto em Detroit, Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd seguiram viagem de autocarro para Columbus, Ohio, onde iriam dar o concerto seguinte. Chris Cornell ficou num hotel em Detroit, de onde voaria para Columbus, como era habitual, dado não conseguir dormir em autocarros.

“Matt Cameron foi o primeiro a ver um post no Facebook que dizia 'RIP Chris Cornell' e logo ligou a Kim Thayil, que seguia no outro autocarro e que acordou Ben Shepherd. Toda a equipa procurou desesperadamente notícias e mensagens nas redes sociais e ligou a amigos e família, até obter a terrível confirmação por parte do seu tour manager”, lê-se nos documentos entregues em tribunal.

Os músicos ficaram “arrasados com a perda do seu querido amigo, irmão e camarada e em estado de choque. Saíram dos autocarros, abraçaram-se uns aos outros e ficaram na dúvida sobre o que fazer a seguir, mas o seu tour manager aconselhou-os a não voltarem a Detroit, pois [a cidade] estaria cheia de polícia, imprensa e outros media”.

A revelação será uma resposta à acusação de Vicky Cornell, que alega que a banda não se mostrou preocupada após a morte do cantor.

Vicky Cornell, que era casada com Chris Cornell desde 2004, está envolvida numa disputa legal com os membros sobreviventes dos Soundgarden, relativa a royalties e inéditos.