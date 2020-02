A primeira edição do Rolling Loud Europe irá realizar-se em Portugal, anunciou esta quarta-feira a organização.

O festival terá lugar na Praia da Rocha, em Portimão, entre os dias 8 e 10 de julho.

O cartaz, esse, é de luxo para todos os amantes do hip-hop: para além dos cabeças de cartaz A$AP Rocky, Future e Wiz Khalifa, passarão por Portimão nomes como Lil Uzi Vert, Meek Mill, Gucci Mane ou Chief Keef.

Os bilhetes para o Rolling Loud serão disponibilizados em regime de pré-venda esta quinta-feira, a partir das 8h. A venda geral terá início na sexta-feira, pela mesma hora, não existindo ainda informação acerca do preço dos bilhetes.

O Rolling Loud descreve-se como "o maior festival de hip-hop do mundo" e assenta normalmente arraiais em Miami, na Flórida. Esta será a sua primeira edição na Europa.

Confira aqui o cartaz completo:

A$AP Rocky

Future

Wiz Khalifa

A Boogie wit da Hoodie

AJ Tracey

Chief Keef

Coi Leray

D-Block Europe

DaBaby

DaniLeigh

Danny Towers

Fat Nick

Giggs

Gucci Mane

Haiyti

iann dior

KILLY

Kelvyn Colt

Key Glock

Lancey Foux

Lil Baby

Lil Durk

Lil Keed

Lil Mosey

Lil Tecca

Lil Tijay

Lil Uzi Vert

Lon3r Jonny

M Huncho

Meek Mill

Minguito

NAV

NLE Choppa

Pa Salieu

Pi’erre Bourne

Piruka

Playboi Carti

Polo G

Pop Smoke

Pouya

Pressa

Rae Sremmurd

Rico Nasty

Robb Bank$

Ronny J

Roddy Ricch

SAINt JHN

Sheck Wes

Sippinpurpp

Ski Mask the Slump God

Smokepurpp

$NOT

Space Jam The Pilot

Stunna 4 Vegas

Tadoe

Tes X

Trippie Redd

Tyga

Tyla Yaweh

Young Dolph

Young M.A

Young Thug

Yuzi