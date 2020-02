Zack de La Rocha vai regressar este ano aos palcos com os Rage Against the Machine, estando já a preparar o seu corpo para nova "maratona" de concertos.

O vocalista passou os últimos três meses no ginásio, acompanhado pelo seu personal trainer, Andres Fajardo.

Esta semana, Fajardo publicou alguns vídeos dos treinos de de La Rocha, situação que descreveu como "surreal", antes de apagar essas mesmas publicações.

Contudo, os fãs dos Rage Against the Machine conseguiram descarregar os vídeos antes que estes desaparecessem, republicando-os de seguida:

Recorde-se que os Rage Against the Machine têm sete concertos agendados para 2020, destacando-se a dupla atuação no festival de Coachella, em abril.