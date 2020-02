Os Waterboys regressam a Portugal na próxima primavera, para um concerto no North Music Festival, no Porto.

A banda de Mike Scott, que no final de 2019 deu um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, está confirmada para o dia 23 de maio, o segundo do festival que se realiza na Alfândega do Porto.

Também confirmados para esse dia, pela organização do North Music Festival, foram os portugueses Sensible Soccers, que no ano passado lançaram o álbum “Aurora”.



Waterboys e Sensible Soccers juntam-se assim aos Deftones, cabeças de cartaz do primeiro dia do North Music Festival, e aos The Script.

Os bilhetes para o North Music Festival estão à venda nos locais habituais a preços que vão dos 50 euros (diário) aos 75 euros (passe).

NORTH MUSIC FESTIVAL

22 e 23 de maio

Alfândega do Porto



22 de maio

Deftones



23 de maio

Waterboys

Sensible Soccers

The Script