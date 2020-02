Foi anunciada esta tarde a programação do Galp Music Valley, o palco secundário do Rock in Rio Lisboa.

Entre os artistas confirmados estão os norte-americanos Incubus, o brasileiro Ney Matogrosso e os portugueses Plutónio e Sam the Kid.



Veja aqui a programação do Galp Music Valley por dias.



Galp Music Valley



20 de junho

Bárbara Tinoco

IZA

I Love Baile Funk



21 de junho

Incubus

Black Mamba

Xinobi

El Columpio Asesino



27 de junho

Ney Matogrosso

Delfins

Banda do Filme Variações



28 de junho

Giulia Be

Plutónio

Mundo Segundo & Sam The Kid