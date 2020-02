A promotora Everything Is New acaba de anunciar um concerto dos Fontaines D.C. em Portugal, incluindo a banda irlandesa no cartaz da edição do NOS Alive deste ano. A par dos Idles, os Fontaines D.C têm sido nomeados como uma das mais notáveis bandas do rock contemporâneo. A sua atuação está marcada para 8 de julho.

O seu álbum de estreia, Dogrel, chegou ao nono lugar na tabela de vendas do Reino Unido, conquistou o galardão de melhor disco do ano para a BBC Radio 6 Music e foi ainda nomeado para o Prémio Mercury. No ano passado, foram uma das maiores surpresas do do festival Glastonbury 2019.