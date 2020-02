Os Black Crowes irão passar este ano por Portugal, para um concerto de celebração do 30º aniversário do seu disco de estreia, "Shake Your Money Maker".

O concerto terá lugar no Campo Pequeno, em Lisboa, a 14 de novembro. A organização está a cargo da Everything Is New.

Este espetáculo insere-se na nova digressão europeia da banda norte-americana, que em 2019 regressou ao ativo após quatro anos de hiato.

Formados em 1984 pelos irmãos Chris e Rich Robinson, os Black Crowes são das mais sonantes bandas rock dos Estados Unidos, tendo vendido mais de 30 milhões de cópias ao longo da carreira.

Os bilhetes estarão à venda a partir da próxima sexta-feira, nos locais habituais, a preços que vão dos 24 euros aos 39 euros.