Os System of a Down, os Korn e os Faith No More partilharam a mesma imagem e legenda no Instagram, dando a entender que irão anunciar algo em conjunto.

As três bandas partilharam uma imagem de um astronauta no espaço, escrevendo por baixo "segunda-feira" - ou seja, hoje.

O anúncio poderá ser o de uma digressão em conjunto, ou o de um novo festival no qual estas bandas atuarão.

Recorde-se que tanto os System of a Down, como os Korn, como os Faith No More irão passar este ano por Portugal. Os dois primeiros irão atuar no festival VOA, no Estádio Nacional, em julho ao passo que a banda de Mike Patton subirá ao palco principal do NOS Alive, a 10 de julho.