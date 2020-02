Phil Selway, baterista dos Radiohead, revelou em entrevista ao NME que a banda vai parar em 2020. "Há sempre conversações a decorrer, mas também sempre tivemos outros projetos a acontecer. Este será o ano em que estaremos longe dos Radiohead, mas vamos voltar a trabalhar depois", disse o músico.

Recorde-se que o mais recente álbum dos Radiohead, "A Moon Shaped Pool", foi editado em 2016, com os vários elementos da banda britânica a dedicarem-se aos concertos e a projetos paralelos desde então. Questionado sobre a hipótese de 2021 vir a ser o grande regresso da banda, Selway respondeu: "vamos ver. Estamos em conversações".

Recentemente, os Radiohead colocaram todos os seus álbuns no YouTube e lançaram no site oficial um gigante arquivo com raridades e gravações de arquivo. O vocalista Thom Yorke gravou a banda sonora do filme "Suspiria" em 2018 e editou o seu terceiro álbum a solo, "Anima" no ano passado. O guitarrista Ed O'Brien tem também partilhado trabalhos a solo e Selway pretende trabalhar agora no seu terceiro disco.