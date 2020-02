Os Pearl Jam surpreenderam os fãs ao estrear uma nova canção, intitulada 'River Cross', num anúncio de uma operadora de telemóveis exibido no intervalo da Super Bowl, final do campeonato de futebol americano, ontem realizada em Miami.

Narrado pelo ator Harrison Ford, o anúncio, intitulado "The amazing things 5G won't do", dura 60 segundos e tem como banda sonora o tema inédito da banda, que será incluído no novo álbum "Gigaton", com edição marcada para 27 de março. Veja o anúncio abaixo.