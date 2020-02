James Hetfield, dos Metallica, fez a sua primeira aparição em público desde que deu entrada numa clínica de reabilitação, no passado mês de setembro.

O músico participou numa cerimónia num museu de Los Angeles, ao qual emprestou dez dos seus automóveis.

A exposição, “Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection”, poderá ser vista até novembro e inclui também objetos da história dos Metallica.

Na abertura da mostra, James Hetfield respondeu a perguntas do público, incluindo sobre os planos do Metallica.

Questionado sobre quando sairá o sucessor de “Hardwired... To Self-Destruct”, o norte-americano respondeu: “É uma boa pergunta. Não sabemos. Neste momento, estou sentado aqui no museu e não sei o que vai acontecer a seguir. Não sabemos o que se vai passar. Mas também nos alimentamos desse medo do desconhecido”, explicou.

Veja aqui o vídeo.