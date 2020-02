Ivan Král, músico checo-americano que trabalhou com Patti Smith, Iggy Pop ou David Bowie, morreu ontem, 2 de fevereiro, aos 71 anos.

De acordo com a agência AFP, Ivan Král sucumbiu a um cancro.

Nascido em Praga, na República Checa, em maio de 1948, o músico, compositor, produtor e cineasta mudou-se para os Estados Unidos com a família em 1966, com o estatuto de refugiado.

Depois de aparecer nos primeiros quatro álbuns do Patti Smith Group (“Horses”, “Radio Ethiopia”, “Easter” e “Wave”), onde tocava guitarra e baixo e para quem ajudou a escrever canções como 'Dancing Barefoot' e 'Pissing in a River', Ivan Král colaborou com Iggy Pop, John Cale, John Waite ou, mais recentemente, Mark Ronson.

'Dancing Barefoot', gravada por Patti Smith, seria interpretada por bandas como U2 ou Pearl Jam.