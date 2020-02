Os convidados especiais do segundo Posto Emissor, novíssimo podcast da BLITZ, são Cláudia Guerreiro e Pedro Geraldes, dos Linda Martini, que este sábado se apresentaram no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e a 13 de fevereiro atuam no Coliseu do Porto, em concerto de “fim de ciclo”, dois anos depois da edição do álbum homónimo. À conversa com os jornalistas Luís Guerra e Mário Rui Vieira, os dois músicos falam da versão de 'Frágil', acabada de lançar, e dos altos e baixos de um percurso iniciado em 2003.

Quando questionados sobre a forma que encontra para gerir os conflitos de um percurso de 17 anos, a banda responde com humor (ceca dos 12 minutos e 50 segundos): Juntamo-nos em grupinhos, fazemos complôs, dizemos mal de um e do outro nas costas e depois vamos equilibrando”.

A condução do segundo Posto Emissor esteve a cargo de Luís Guerra e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.