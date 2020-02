Herbie Hancock anunciou que regressará a Portugal em 2020. Da digressão deste ano do músico norte-americano consta a referência a um concerto no festival EDP Cool Jazz, a 29 de julho, erradamente indicado como acontecendo em Lisboa - localizada na plataforma Bands in Town, conetada com o Facebook do artista jazz, está a sede da Live Experiences, organizadora do festival, e não o recinto do próprio evento.

O festival, recorde-se, tem lugar em Cascais, dividindo-se entre o Hipódromo Manuel Possolo, o Parque Marechal Carmona e os Jardins Casa de Histórias Paula Rego.

Ainda não confirmado pelo festival, este concerto primeiramente anunciado pelo próprio artista deverá marcar o regresso do mesmo a um evento onde marcou presença, juntamente com Chick Corea, em 2015, em - em nome próprio - em 2008.

Da edição de 2020 do EDP Cool Jazz fazem ainda parte concertos de John Legend (3 de julho), Neneh Cherry e Kokoroko (22 de julho) e Lionel Richie (25 de julho).