A atriz canadiana Rae Dawn Chong revelou que teve uma relação de índole sexual com Mick Jagger, dos Rolling Stones, em 1977.

Na altura, Mick Jagger tinha 33 anos e Raw Dawn Chong 15 anos.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, a atriz comentou a sua participação no vídeo de 'Just Another Night', de Mick Jagger a solo, em 1985.

Nessa ocasião, terá “acidentalmente revelado” que, oito anos antes, quando tinha 15 anos, teve relações sexuais com o britânico.

Ao Daily Mail, Rae Dawn Chong confirmou as suas revelações mas garantiu que a relação foi consensual.

“Ele nunca me perguntou que idade é que eu tinha e eu nunca lhe disse. Nunca veio à baila. Lembro-me de pensar que ele era mesmo giro. Tinha o cabelo despenteado, pensei: 'que lindo'”.

“Ele não fez nada de errado. Não me obrigou a fazer nada que eu não quisesse. Estávamos nos anos 70, os tempos eram diferentes. Eu não fui uma vítima. Não quero que ele venha a ter problemas por causa disto. Não fiquei traumatizada, sabia o que estava a fazer. Não era uma menina inocente da escola. Sempre me comportei como se fosse mais velha. Aos 15 anos já era adulta”.

“Ele tinha uns lábios fantásticos, dava uns belos beijos. Na minha cabeça, não era assim tão mais velho que eu. Tinha 33 anos, era lindo e tinha um grande corpo. Foi fabuloso, completamente rock 'n' roll”, acrescenta ainda a canadiana, que se terá envolvido com Mick Jagger após assistir a umas sessões de gravação dos Rolling Stones e depois de com o cantor assistir a um concerto dos Fleetwood Mac.

“Não foi um momento #MeToo, foi algo que me deu poder. Sabia que tinha o poder de escolher o homem que quisesse. Queria ter todas as experiências e o Mick fez parte disso”, concluiu, arrependendo-se de ter feito a revelação, com medo de prejudicar Mick Jagger.

Atualmente com 58 anos, Rae Dawn Chong participou em filmes como “A Cor Púpura” ou “Comando”, com Arnold Schwarznegger.