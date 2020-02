Adriana Calcanhotto, Lenine e Boogarins vão regressar a Portugal para digressões individuais nos próximos meses. Calcanhotto anunciou oito concertos, entre 28 de maio e 7 de junho; Lenine tem quatro concertos confirmados entre 9 e 21 de junho (com mais datas a serem divulgadas em breve); e os Boogarins marcaram dois concertos em maio.

Com o espetáculo de promoção ao álbum "Margem" em andamento, Calcanhotto vem a Portugal terminar a digressão, juntando em palco as novas canções às dos álbuns "Marítimo" de 1998 e "Maré" de 2008. As datas, anunciadas pela produtora IM.par são as seguintes: 28 de maio no Teatro Virgínia em Torres Novas (21h, €20,00); 29 de maio no Convento São Francisco em Coimbra (21h30); 30 de maio no Centro de Artes de Águeda (21h30); 31 de maio na Casa das Artes de Famalicão (21h30, €20,00); 4 de junho no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria (21h30, entre €20,00 e €25,00); 5 de junho no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra (21h30); 6 de junho no Theatro Circo em Braga (21h30, €25,00); e 7 de junho na Casa da Criatividade em S. João da Madeira (22h00, entre €5,00 e €25,00).

Por seu lado, Lenine traz até Portugal o novo "Em Trânsito", regressando a solo nacional para concertos no Coliseu dos Recreios em Lisboa a 9 de junho (entre €40,00 e €90,00), no Coliseu do Porto a 17 de junho, no Jardim Público de Évora a 19 de junho e no Cistermúsica, no Mosteiro de Alcobaça, a 21 de junho. Estão ainda prometidas, segundo o comunicado de imprensa da BF Magic Entertainment, mais datas para breve.

Já os Boogarins regressam a terras lusas para apresentar o álbum "Sombrou Dúvida", editado no ano passado, no Circuito Católico de Operários do Porto a 12 de maio (21h30, €15,00) e no MusicBox, em Lisboa, a 15 de maio (22h00, €17,00), anunciou hoje a editora Lovers & Lollypops.