Shakira e Jennifer Lopez foram responsáveis, este ano, pelo tradicional espetáculo de intervalo da Super Bowl.

As duas cantoras interpretaram alguns dos seus maiores êxitos, como 'Whenever, Wherever', 'Hips Don't Lie' ou 'Jenny From the Block', e contaram ainda com dois convidados: J Balvin (que interpretou 'Mi Gente') e Bad Bunny (que cantou 'I Like It').

Também a filha de Jennifer Lopez, Emme Muñiz, esteve em palco para cantar parte de 'Born in the USA', clássico de Bruce Springsteen, num espetáculo que muitos viram como uma celebração da cultura latina.

Veja o espetáculo de intervalo da Super Bowl, na íntegra: