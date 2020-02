Depois de uma infância a assistir de perto a concertos da banda do pai, os Leftfield, e de se dedicar a uma promissora carreira futebolística, Georgia entrou na música como baterista contratada por artistas como Kate Tempest ou Kwes. O homónimo álbum de estreia em nome próprio, editado em 2015, apresentou-a ainda como uma artista essencialmente dedicada ao ritmo da sua bateria, mas temas como ‘Nothing Solutions’ ou ‘Move Systems’ começaram a fazer correr tinta nos media britânicos. Foi com esse disco que se apresentou pela primeira vez em Portugal, num concerto integrado no festival Vodafone Mexefest, e, passados cinco anos está de regresso com “Seeking Thrills”, álbum em que diz ter apostado mais na voz e com o qual tem sido apontada como nova coqueluche da pop inglesa. Em conversa com a BLITZ, a artista londrina falou não só sobre família e futebol como sobre o momento em que deixou de beber álcool e passou a ir a festas só como observadora.

O seu novo álbum chama-se “Seeking Thrills”… O que procura na música é essa excitação constante?

Estava a passar por alguns problemas pessoais ao fazer este disco. Havia uma ânsia em mim, estava em busca de algo… Deixei de beber, fiquei sóbria, tinha uma rotina. Levantava-me às 7 e meia da manhã, ia ao ginásio, chegava ao estúdio às 9, trabalhava durante oito ou nove horas… Encarei as coisas como um dia normal de trabalho e algures no meio dessa rotina havia uma procura, uma ânsia por algo maior. Encontrei isso na pista de dança. Queria explorar mais essa emoção de busca que existe nas pessoas e atravessa as várias eras da música. E fui até aos anos 80, a Chicago e Detroit, onde coisas mais underground como o house de Chicago ou o tecno de Detroit surgiram. Nessa cena musical, havia um desejo e uma busca de atividades excitantes ou de comunidades. Senti uma ligação a isso. Ouça que música ouvir, quando vou sair, estou sempre à procura de algo. Quero algo mais da música. Não quero apenas criar uma canção e pô-la cá para fora. Quero sentir algo. E penso que a música de dança é um ótimo exemplo dessas emoções.

Não deixa de ser interessante ter ficado sóbria e ter-se virado para a pista de dança, um espaço onde normalmente há consumo de álcool e outras substâncias…

A ideia de drogas e álcool e tudo isso é uma grande parte dessa cultura, mas também há, simplesmente, música forte e aquela vontade de querer ir ver um DJ a tocar. Portanto, penso que as festas e os sítios onde fui tinham um bom equilíbrio entre hedonismo e pessoas que estavam ali apenas pela música. Havia experiências diferentes. Foi bom para mim estar ali como observadora. Gostei muito dessa pesquisa que fiz para este álbum: queria ver as coisas com outros olhos. Eu participei nesse tipo de atividades mas foi bom dar um passo atrás e testemunhar o que se passava, apanhando imagens de pessoas e lembrando-me disso sem acordar ressacada numa cama na noite seguinte. Peguei nisso, levei para o estúdio e apliquei nestas canções.

Há cinco anos, vimo-la a tocar em Lisboa e recordamo-nos de ter ficado um pouco emocionada nesse concerto… Calculo que tenha sido pela resposta que teve das pessoas.

Sim! Foi uma reação fantástica. Já me estou a lembrar. Penso que me senti mais emocionada porque um dos meus ídolos, um dos elementos dos Air, ia tocar a seguir… Os álbuns deles, particularmente o “Moon Safari”, passaram muito em minha casa. O meu pai está numa banda de música de dança, portanto os Air eram muito populares lá em casa. E depois de fazermos esse concerto, o Nicolas [Godin] foi até ao camarim e disse-me que tinha achado o concerto fantástico. Para mim, foi uma loucura… E a minha mãe estava lá. Acho que me senti emocionada, também, porque nunca tinha tocado em Portugal antes e achei muito fixe ter essa receção do público.

A sua voz parece ser muito mais importante neste novo álbum, que também é mais luminoso do que o primeiro. Foi intencional?

Sim. Entrei para este álbum com a intenção de o tornar mais acessível. Queria que as pessoas ficassem presas às melodias da minha voz. E que tudo subisse um patamar. Era um objetivo. Adorei o primeiro álbum, mas senti que tinha demasiada coisa a acontecer e as pessoas provavelmente acharam um pouco difícil de assimilar tudo. Não parti para esse disco com a intenção de conquistar alguma coisa com ele, era simplesmente uma expressão completa de quem eu era naquele momento. A atitude com que parti para este álbum foi completamente diferente, mais disciplinada, com um objetivo, uma direção, e queria que fosse um disco pop, na verdade. Para conseguir fazer isso, tive de me trancar no estúdio e ouvir canções que adoro para tentar descobrir por que razão gosto delas. Analisei-as e tentei implementar algumas das coisas que aprendi na minha escrita de canções. Quis garantir que a minha voz ocupasse um lugar central. E é muito difícil, porque tive de lidar com uma série de dúvidas: será que sou boa cantora? Consigo fazer isto? Acho que sim… E depois foi um dos meus melhores amigos, o Wayne Coyne dos Flaming Lips, que me ajudou. Ficámos muito próximos e quando estava no estúdio dele em Oklahoma ele disse “tens uma voz muito boa, devias simplesmente cantar”. Foi a primeira pessoa que realmente me empurrou para cantar. Desse momento em diante comecei a acreditar na minha voz. No primeiro disco, não acreditava verdadeiramente nisso. Foi completamente intencional fazer com que este disco fosse mais luminoso.

Quando começou a sua relação próxima com a bateria?

A bateria é algo que sempre tive oportunidade de tocar e o instrumento que me permitiu entrar na cena musical londrina, que me deu um emprego. A minha profissão era ser baterista contratada, portanto a bateria vai sempre ter um papel muito importante na artista que sou. Comecei a tocar bateria quando tinha uns 5 anos ou 6 e o ritmo foi desde cedo importante na minha música. Sempre me senti interessada e fascinada por ritmos de todo o mundo e não apenas por ritmos standard ocidentais. Estudei ritmos africanos, indianos e do sudeste asiático e senti que esse elemento é o que realmente me inspira. A bateria ainda é uma parte forte meus concertos, portanto quando toco ao vivo sou eu e a bateria, a cantar.

Londres é uma cidade muito agitada… De que forma o seu pulsar se infiltra na sua música?

Infiltra-se de todas as formas possíveis. Londres tem sido a minha casa a minha vida inteira. A minha identidade está em Londres e quem eu sou e aquilo sobre o que canto, os sons que uso, as atmosferas que tento criar são bastante inspiradas pela cidade. E há tanto para descobrir em Londres. Isso é muito inspirador. Também assisti às muitas mudanças que a minha cidade atravessou. Está a passar por um período difícil neste momento, em que assisto à violência de gangues a ganhar força e as pessoas a desperdiçarem as suas vidas e a serem mortas. O que se passa neste momento em Londres é muito pesado e há artistas que falam disso, mas penso que aquilo que amo em Londres é o facto de ser uma capital urbana e de estarmos à frente, como resultado. Somos, provavelmente, pioneiros, mas também lidamos com problemas como resultado disso. Há muita m*rda atirada contra Londres, a toda a hora. O que me irrita é que o país não acredita que apesar de estarmos numa bolha também sentimos as dores do resto do país. Levamos com muita coisa, enquanto londrinos. Sentimos aquilo pelo que o país está a passar, especialmente com o Brexit, com as eleições, com certas políticas que nos afetam. Londres é a capital da emoção, portanto é um sítio pesado para viver, além de ser um sítio incrível para viver. Há, definitivamente, uma luta londrina que te cria enquanto artista individual. A música que sai de Londres é muito individual. Mas, neste disco, não queria olhar só para dentro, queria olhar para fora. Olhei particularmente para a América, também.

Jogou futebol quando era criança, nos juniores do Arsenal W.F.C.. É uma paixão que mantém?

Sim… Quer dizer, é um hobby. Ainda sei jogar futebol. Na verdade, quando estivemos em São Francisco recentemente, eu e a minha equipa jogámos futebol com elementos de uma comunidade da cidade. Foi muito divertido e vou ter sempre um grande amor pelo futebol, mas quando era mais nova era uma paixão verdadeira. Infelizmente, nessa altura, o futebol feminino não tinha grande futuro. Agora, o futebol de mulheres está a tornar-se uma coisa gigante, o que é fantástico.

Como compara o amor pelo futebol com a paixão pela música?

Não dá para comparar. Penso que desde o momento em que saí da barriga da minha mãe sabia que ia estar ligada à música. A minha paixão pela música é indescritível. Vivo para a música. É tudo o que sempre fiz. Estou constantemente a ouvir música, é daí que vou buscar a minha inspiração, a ouvir música de outras pessoas, antiga ou nova. Portanto, vivo-a e respiro-a, basicamente.

De que forma o seu pai [Neil Barnes, cofundador e teclista dos Leftfield] influenciou a sua abordagem à música?

Conhece a banda do meu pai?

Sim…

Eles eram grandes em Portugal?

Não eram uma banda gigante, mas ouvíamo-los…

Os Leftfield surgiram numa era no Reino Unido que é incrivelmente inspiradora para mim. A cena rave e de dança britânica foi incrivelmente importante na cena musical porque não era elitista, de forma alguma. Era música para o povo, do povo, feita pelo povo. Portanto, assistir a isso enquanto criança, testemunhar milhares de pessoas a agitar os braços no ar e ouvir aqueles baixos pulsantes, toda aquela atmosfera, foi incrível. Foi fantástico. Essas memórias ficam comigo para sempre e sinto-me muito orgulhosa de ser filha da cena rave britânica, porque mudou as vidas das pessoas e deu-me, particularmente, uma ligação ao house de Chicago e ao techno de Detroit. O regresso às origens, de onde a cena veio no início dos anos 80. É tão fascinante o que aconteceu em Chicago, particularmente, porque se tornou mais do que uma cena musical: eram casas, eram comunidades, para pessoas nas franjas da sociedade. A música house tornou-se a voz de gerações. Acho isso emocionante porque, infelizmente, é quando há dificuldades que a música mais incrível é feita. No final dos anos 80, o Reino Unido viveu tempos muito sombrios. Em certas fações da sociedade não havia esperança, não havia luz, e depois de ouvirem o house de Chicago encontraram uma voz dentro daquela música. Todo o envolvimento do meu pai nessa cena é incrivelmente importante e especial e sinto-me muito abençoada e orgulhosa por ter nascido disso. E isso fez, definitivamente, com que, ao longo do processo deste segundo álbum, tenha encontrado a minha ligação emocional à música de dança. A cultura da pista de dança não me é estranha porque desde criança que vi estas pessoas ligarem-se a esta música de uma forma tão celebratória. É incrivelmente importante para mim.