Ainda antes de se tornar numa estrela pop à escala mundial, Billie Eilish era uma jovem adolescente já com olho - e voz - para a música.

Este vídeo é disso exemplo, mostrando a autora de 'bad guy' com apenas 14 anos, a cantar 'Six Feet Under' em Los Angeles, a convite da Sofar Sounds.

Tal como hoje, a cantora fez-se acompanhar pelo seu irmão, Finneas, produtor e co-autor de 'Six Feet Under' - e da discografia de Billie Eilish. Veja o vídeo: