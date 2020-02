Adele terminou o ano de 2019 muito mais magra - e a culpa é de uma nova dieta.

Só no último ano, a cantora terá perdido 22 quilos mas, no período em que esteve afastada dos holofotes, acredita-se que tenha perdido cerca de 45 quilos.

Segundo Camila Goodis, personal trainer e professora de Pilates e responsável pelos treinos de Adya Field (ex-jurada do programa "X Factor" e amiga de Adele), o novo visual da autora de 'Someone Like You' não se explica com qualquer tipo de exercício físico.

"Ela mudou o estilo de vida dela", afirmou, em declarações ao The Sun. "Cerca de 90%" das mudanças sentidas por Adele devem-se, diz Goodis, ao facto de a cantora ter deixado de ingerir "comida processada, açúcar e bebidas gaseificadas".

Escreve o New York Times que Adele passou a seguir a risca a dieta Sirtfood, que se foca no consumo de sirtuínas - enzimas que se especializam na saúde celular e do metabolismo.

Desta dieta fazem parte alimentos como a couve, azeite extra-virgem, trigo sarraceno, chá matcha, mirtilos e rúcula, mas também o vinho tinto e o chocolate negro.

Porém, a Sirtfood não é uma dieta fácil: o nutricionista Glen Matten, que ajudou a desenvolver esta dieta, explicou que é necessário comer mil calorias de comida rica em sirtuínas por dia, durante três dias, antes de se aumentar o consumo para 1500 calorias.