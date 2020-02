Liam Gallagher divulgou esta semana um vídeo para 'Once', que conta com a participação do ex-futebolista francês Eric Cantona.

O vídeo mostra Cantona como um verdadeiro rei, passeando-se pelo seu palácio enquanto canta o tema em questão. A dada altura, o próprio Liam - que faz de mordomo - serve-lhe um copo de vinho.

Comentando o vídeo, o ex-Oasis disse sentir-se "extasiado" com a participação de Cantona, mesmo que este se tenha tornado numa estrela de futebol no Manchester United, os grandes rivais do "seu" Manchester City.

"Canções como esta não acontecem muitas vezes, e futebolistas como ele também não", afirmou.

Recorde-se que Liam Gallagher voltará este ano a Portugal, para uma atuação no Rock In Rio-Lisboa, a 21 de junho.

Já Eric Cantona há muito que escolheu Portugal como casa: o ex-futebolista vive em Lisboa com a sua mulher, a atriz Rachida Brakni, e os dois filhos.

O seu gosto por música também é conhecido: no final do ano passado, a família Cantona viu o concerto dos Vampire Weekend no Coliseu dos Recreios.