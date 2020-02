Salvador Sobral passou esta semana pelo programa "Prova Oral", da RTP1, onde revelou ter-se zangado com o ator Will Ferrell.

Salvador foi convidado a participar num filme sobre o festival da Eurovisão com o ator, intitulado "Eurovision", e se estreará em maio deste ano na Netflix.

"Quando cheguei a Edimburgo para fazer as filmagens, os gajos meteram-me outra cena em que eu dialogava com o Will Ferrell. Ao que eu disse claramente que não a ia fazer, não foi isso que a gente tinha acordado", contou.

"Pensava que aquilo não ia acontecer, pedi demasiado dinheiro e, afinal, eles pagaram aquilo. Cheguei lá, fiz a minha cena e eles queriam que eu fizesse outra. E eu disse que não. O gajo ficou claramente chateado".

Para além de Will Ferrell, também fazem parte do elenco os atores Pierce Brosnan e Rachel McAdams e a cantora Demi Lovato.