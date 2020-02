Morreu Andy Gill, guitarrista e fundador dos britânicos Gang of Four. Tinha 64 anos.

As causas da sua morte não foram para já reveladas, tendo a restante banda dado o anúncio através das redes sociais, indicando ainda que Gill se encontrava hospitalizado.

"O nosso grande amigo e Supremo Líder morreu hoje", pode ler-se numa publicação no Facebook. "A sua última digressão, em novembro, foi a única forma que ele tinha de se despedir: com uma Stratocaster em torno do pescoço, a gritar com feedback e a ensurdecer as filas da frente".

"Iremos relembrá-lo pela sua simpatia e generosidade, pela sua aterradora inteligência, pelas suas piadas terríveis, histórias de doidos e chávenas intermináveis de chá. E também era um pouco um génio", continuam.

Os Gang of Four foram uma das bandas mais populares do período pós-punk britânico, com "Entertainment!", álbum de 1979, a ser considerado por muitos um marco dentro do género.

Dos membros originais dos Gang of Four já só restava Andy Gill, que editou o seu último disco com a banda, "Happy Now", em 2019. A última passagem dos britânicos por Portugal também data desse ano, com uma atuação no festival EDP Vilar de Mouros.