Há quem diga que os 40 são os novos 20. Hoje, os novos 20 encontraram os verdadeiros 20 (ou 19, ou 18, quem sabe 16) quando, no final do concerto no Coliseu de Lisboa, os Linda Martini receberam em palco um grupo de adolescentes e/ou recém-adultos que os ajudaram a levar um sempre arrepiante ‘Cem Metros Sereia’ a bom porto. Ouviu-se (talvez até se tenha cheirado) o espírito da juventude a plenos pulmões. Não é obviamente esse o maior apelo da banda de André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Pedro Geraldes, mas parte da magia dos Linda Martini explica-se com aquela sensação de termos algo de novo a pulsar em nós quando os ouvimos. Especialmente, ao vivo. É uma sensação que nos faz recuar, sempre, até ao momento em que deixámos de jogar à sirumba e passámos a bater o pé, abanar a cabeça e apontar o dedo, cheios de razão, cheios de nós.

Foi a segunda vez que atuaram na mítica sala lisboeta em nome próprio, depois de, em 2016, lá terem apresentado “Sirumba”. Desta vez, a intenção era “encerrar um ciclo”, terminar em grande a digressão de “Linda Martini”, álbum editado há dois anos, mas na verdade foi muito mais do que isso. Em duas horas de atuação, a banda passou em revista 17 anos de canções e celebrou, em especial, o décimo aniversário de “Casa Ocupada”, o disco que agigantou o culto em seu redor e a afirmou não como uma promessa mas como um valor seguro do rock nacional. Com a sala muito bem composta, os quatro músicos alinharam-se todos no mesmo plano, na boca do palco, para arrancar a maratona com ‘Semi Tédio dos Prazeres’, uma das canções de “Linda Martini” que melhor sintetiza a identidade sónica do grupo: as guitarras planam entre espasmos de bateria, rasgos de voz e um baixo sempre pesadão.

Rapidamente, o ponteiro andou em sentido contrário e aterrámos em 2010 com dose dupla de “Casa Ocupada”. O rotundo ‘Nós os Outros’ e um intempestivo e acelerado ‘Mulher-a-Dias’ exibiram-se tão frescos hoje como quando os ouvimos pela primeira vez. A raiva e o desespero foram subindo com ‘Febril (Tanto Mar)’, num quadro banhado a vermelho sangue, mas a erupção deu lugar à pulsação lenta de ‘Volta’, uma das canções mais bonitas do quarteto, escolhida para encerrar “Turbo Lento”, longa-duração de 2013. A epopeica sequência inicial encerraria com os primeiros agradecimentos: “obrigado por terem vindo. Quando se marca uma segunda vez, pensamos ‘mas ainda há pessoas para nos verem?’”. O que se seguiu foi um corrupio de emoções, com o hino ‘Panteão’ a dar lugar, em crescendo de intensidade, a uma semi-contida ‘Juventude Sónica’, ao rasgo de ‘Caretano’ e à explosão de ‘Boca de Sal’.

A coesão com que o quarteto definiu o alinhamento ficou bem à vista de todos na forma como traduziu para o presente canções resgatas bem lá atrás: a intimidade de ‘As Putas Dançam Slows’, a força atemporal de ‘Amor Combate’, a declamação dramática de ‘Partir para Ficar’, as ondulações de cordas de ‘Queluz Menos Luz’ e a sobriedade histérica de ‘Lição de Voo Nº 1’ não destoaram ao lado de umas eletrizantes ‘Ratos’ (mais pensada e menos explosiva em 2020) e ‘Gravidade’, servidas de rajada, ou da versão recentemente gravada de ‘Frágil’, de Jorge Palma. Aproveitando o balanço de ‘Amor Combate’, provavelmente o maior hino dos Linda Martini, ficou a mensagem política da noite: “já que estamos a falar de amor, protejam-se desse discurso de ódio que anda por aí, dessa m*rda toda. Caguem, ignorem, não partilhem”.

A reta final do corpo principal do concerto, que teve direito a dois encores, juntou um animalesco ‘Unicórnio de Sta. Engrácia’ - a braços com problemas técnicos, que obrigaram a uma mudança de guitarra, colmatados com mestria pela banda - ao combativo ‘Belarmino Vs.’ e aos bem mais recentes ‘Quase Se Fez Uma Casa’, ‘Putos Bons’, com a sua tensão permanente, e ‘Se Me Agiganto’, que precipitou a banda para a primeira saída de palco. Entre o zunir solitário das guitarras, o público automaticamente pediu mais. Foi com os malabarismos instrumentais de ‘Dá-me a Tua Melhor Faca’ que o quarteto regressou, tentando, de seguida, colocar novamente um ponto final na atuação com o fúnebre ‘Quando a Música Morreu’... mas para a festa ficar completa faltava um momento importante. O público tornou a pedir mais. E o mais que pedia bem sabíamos o que era. Chegava, claro, ‘Cem Metros Sereia’, com o Coliseu em peso a juntar a sua voz à da banda para gritar: “f*der é perto de te amar, se eu não ficar perto” ad aeternum. Seguros de si, em topo de forma e prestes a entrar num novo capítulo de uma bonita e longa história, os Linda Martini saíram do seu segundo Coliseu de Lisboa de sorriso nos lábios. E o público também.

'Semi Tédio dos Prazeres'

'Nós os Outros'

'Mulher-a-dias'

'Febril (Tanto Mar)'

'Volta'

'Panteão'

'Juventude Sónica'

'Caretano'

'Boca de Sal'

'As Putas Dançam Slows'

'Frágil'

'Ratos'

'Gravidade'

'Partir para Ficar'

'Queluz Menos Luz'

'Amor Combate'

'Unicórnio de Sta. Engrácia'

'Belarmino Vs.'

'Quase Se Fez Uma Casa'

'Lição de Voo Nº 1'

'Putos Bons'

'Se Me Agiganto'

'Dá-me a Tua Melhor Faca'

'O Dia Em Que a Música Morreu'

'Cem Metros Sereia'