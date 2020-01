Os Tame Impala partilharam um novo vídeo para 'LOst In Yesterday', tema que fará parte do seu novo álbum, "The Slow Rush", a ser editado no próximo dia 14 de fevereiro.

O vídeo, realizado pela dupla Terri Timely, mostra a banda australiana a viajar até ao passado - mais concretamente, aos anos 70 -, com um casamento como pano de fundo.

Veja aqui o resultado: