Foi divulgado um vídeo que mostra a participação de Marilyn Manson na série "The New Pope", da HBO.

O músico interpreta-se a si próprio, contracenando com John Malkovich, que faz de Papa.

Ao confundir a personagem de Malkovich com a do seu antecessor, Jude Law (em "The Young Pope"), Manson desculpa-se dizendo "estive trancado num estúdio por uns meses, e não consigo acompanhar as notícias".

Veja o vídeo: