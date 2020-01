Lançado recentemente, o novo single dos Pearl Jam, 'Dance of the Clairvoyants”, já inspirou várias versões, partilhadas por fãs na internet.

Uma delas, a cabo da banda brasileira Black Circle, impressionou os próprios Pearl Jam.

“Uau, impressionante”, escreveu o guitarrista Mike McCready no Twitter, partilhando a versão de 'Dance of the Clairvoyants'.

Veja aqui a leitura dos Black Circle, que trabalham como banda de tributo aos Pearl Jam e editam, também, álbuns de originais.