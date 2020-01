Foram revelados mais detalhes acerca dos bilhetes para o concerto dos Slipknot na Altice Arena, que se realiza a 17 de agosto próximo.

A Everything Is New, promotora responsável pelo espetáculo, anunciou que os bilhetes estarão à venda nos locais habituais a partir do próximo sábado, 1 de fevereiro, pelas 10h da manhã.

Os preços são os que se seguem:

Golden Circle * 65€

Plateia em Pé * 45€

Balcão 1 * 50€

Balcão 2 * 39€

Mobilidade Condicionada * 39€



A Everything Is New anunciou também que os Behemoth, banda que tem acompanhado os Slipknot em digressão, não farão a primeira parte do concerto na Altice Arena (atuarão no Vagos Metal Fest, que se realiza de 30 de julho a 1 de agosto).

A banda escolhida para abrir este concerto dos Slipknot será anunciada em breve.

A banda norte-americana voltará a pisar solo luso para um concerto inserido na digressão em torno de "We Are Not Your Kind", o seu último álbum de estúdio, editado em 2019.

Em julho do ano passado, os Slipknot foram cabeças de cartaz do VOA - Heavy Rock, que também teve lugar na Altice Arena.



À altura, o guitarrista Jim Root esteve à conversa com António Freitas, uma entrevista que foi publicada no website BLITZ. Recorde-a aqui.