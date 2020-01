Sérgio Godinho irá estrear um novo espetáculo em 2020, a convite do Festival Soam As Guitarras.

O mesmo terá como título "Os Fadinhos do Godinho", e contará no seu repertório com temas que foram escritos para e interpretados por vozes do fado. A acompanhar Sérgio Godinho estarão, também, os músicos Filipe Raposo e José Manuel Neto.

Em comunicado, Sérgio Godinho afirma que "desde há muito que tenho tido a feliz oportunidade de escrever para outras vozes. Procuro sempre as suas 'caras', ao fazê-lo – a sua cara musical, a sua personalidade, o seu estilo".



"Entre todos estão muitos fadistas. E dá-me prazer explorar os territórios estilísticos do fado, com os seus códigos particulares, embora mantendo também sempre 'a minha cara'", continua.



"Desse punhado de canções nasceu esta aposta. A de cantá-las eu próprio, não como fados (não sou fadista de essência), mas como simples canções que são, de volta à casa de partida".



"Para esse desafio, terei a companhia de dois músicos de excepção. Filipe Raposo, pianista e criador exímio, e meu parceiro de longa data, e José Manuel Neto, guitarrista de eleição, que me habituei a escutar em muitos dos 'meus fados'. Que mais se pode desejar para que tudo corra pelo melhor?".

Entre as canções que serão cantadas por Sérgio Godinho contam-se, por exemplo, 'Emboscadas' (escrita para Camané), 'Bomba Relógio' (Cristina Branco), 'Velho Cantor' (Carlos do Carmo), 'Liberdades Poéticas' (Mísia) e 'Fado do Kilas' (Lia Gama).

"Os Fadinhos do Godinho" serão mostrados no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Oeiras, e no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, a 17 e 18 de Abril respetivamente.