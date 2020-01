Os Pearl Jam revelaram o vídeo de 'Dance of The Clairvoyants', o seu novo single.

Primeira amostra do álbum “Gigaton”, que sai em março, 'Dance of the Clairvoyants' alterna entre imagens da banda a tocar e cenas da natureza.

Veja aqui.

Produzido pelos Pearl Jam e Josh Evans, o primeiro disco dos Pearl Jam em sete anos chega a 27 de março.

Este é o seu alinhamento:



1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance of the Clairvoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Come Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross