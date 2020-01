Os My Chemical Romance partilharam uma curta-metragem de promoção à sua nova digressão norte-americana, a primeira desde a reunião.

O filme, de dez minutos e com o título de 'A Summoning...', conta a história de um rapaz que tenta invocar espíritos recorrendo a um pentagrama, o que o leva a ser perseguido por um grupo de vilões mascarados.

Entre as referências aos My Chemical Romance presentes no filme, contam-se o casal da capa de "Three Cheers For Sweet Revenge", bem como a dançarina do vídeo para 'Helena'.

A nova digressão dos My Chemical Romance terá início a 9 de setembro, em Detroit, e terminará a 11 de outubro, em Las Vegas. Pelo meio, a banda passará por cidades como Chicago, Toronto, Brooklyn, Houston, Dallas e Los Angeles.

Veja o filme: