Mariza vai celebrar 20 anos de carreira com uma digressão mundial e a edição de um novo álbum, dedicado a Amália Rodrigues. Os primeiros vinte concertos já foram anunciados, começando em Espanha a 3 de fevereiro e prolongando-se até novembro. Além de Espanha, a fadista atua em França, Holanda, Alemanha, Canadá ou Estados Unidos.

Além da digressão, a fadista está também a gravar um novo álbum, integralmente dedicado ao reportório de Amália, em Lisboa e Rio de Janeiro, com o produtor Jaques Morelenbaum (com quem Mariza já tinha trabalhado em "Transparente"). Sucedendo ao disco homónimo, de 2018, o novo registo deverá chegar ainda este ano. Consulte abaixo as datas da digressão agora anunciada.



3 fevereiro, Sevilla, Espanha

7 fevereiro, Bucareste, Roménia

14 março, Viena, Áustria

15 março, Munique, Alemanha

7 abril, Genebra, Suíça

8 abril, Zurique, Suíça

2 maio, Newark, Estados Unidos

4 maio Washington DC, Estados Unidos

7 maio, Toronto, Canadá

9 maio, New Bedford, Estados Unidos

10 maio, Boston, Estados Unidos

26 maio, Carmel, Estados Unidos

28 maio, São Francisco, Estados Unidos

29 maio, São Francisco, Estados Unidos

30 maio, São Francisco, Estados Unidos

31 maio, São Francisco, Estados Unidos

19 junho, Madrid, Espanha

21 junho, Valência, Espanha

9 julho, Córdoba, Espanha

18 outubro Frankfurt, Alemanha

19 outubro, Karlsruhe, Alemanha

26 outubro, Amesterdão, Holanda

7 novembro, Paris, França