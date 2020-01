Teve início esta quarta-feira, em Lisboa, no Musicbox, a digressão One Man Band Tour, onde Paulo Furtado voltou a apresentar-se sozinho, acompanhado apenas da sua guitarra, um kit de bateria e um kazoo, para rever um reportório que incluía não só os seus primeiros discos a solo mas também alguns temas mais recentes.

A casa do Cais Sodré registou lotação esgotada num concerto em que Legendary Tigerman se fez acompanhar, em 'These Boots Were Made for Walking', por Marta Ren.

'Hey, Sister Ray' foi outro dos temas interpretados:

A digressão continua sexta e sábado, em Coimbra (Salão Brazil), seguindo para Aveiro (Avenida Café-Concerto, 6 de fevereiro), Fundão (Sons à Sexta, 7 de fevereiro), Torres Vedras (Bang Venue, 8 de fevereiro), Porto (Plano B, 13 de fevereiro), Braga (gnration, 14 de fevereiro), Leiria (Stereogun, 15 de fevereiro), Évora (Soir Jaa, 20 de fevereiro), Viseu (Carmo 81, 21 de fevereiro) e Loulé (Bafo de Baco, 22 de fevereiro).

"Misfit", o disco mais recente de Legendary Tigerman, foi publicado em janeiro de 2018, sabendo-se que está já a ser gravado um novo álbum com forte predominância de equipamento electrónico. As últimas notícias davam conta da saída de Paulo Segadães da banda que habitualmente acompanha Legendary Tigerman, tendo sido colocado um anúncio nalguma imprensa que procurava uma baterista “com disponibilidade para viajar”.