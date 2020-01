O músico britânico Rex Orange County é a nova confirmação do festival Super Bock Super Rock.

Nascido há 21 anos na vila de Grayshott, Inglaterra, Alexander O'Connor tem já três álbuns editados. O mais recente, “Pony”, saiu em outubro de 2019.

Rex Orange County, “protegido” de Tyler, the Creator, em cujo álbum “Flower Boy” participou, atua no Super Bock Super Rock a 16 de julho.

SUPER BOCK SUPER ROCK

Herdade do Cabeço da Flauta, Meco

De 16 a 18 de julho



16 de julho: A$AP Rocky, Rex Orange County



17 de julho: GoldLink (palco EDP)



18 de julho: Foals, King Gizzard & the Lizard Wizard, Kali Uchis (Palco Super Bock), Local Natives, The Neighbourhood, Boy Pablo (Palco EDP)