David Carreira atuará no Rock in Rio Lisboa no próximo dia 20 de junho.

O cantor português abrirá o Palco Mundo no primeiro dia de festival, no qual estarão Camila Cabello, Ivete Sangalo e Black Eyed Peas.

Em comunicado de imprensa da organização do Rock in Rio Lisboa, pode ler-se que David Carreira levará ao festival da Bela Vista um espetáculo desenhado especialmente para aquele evento.

ROCK IN RIO LISBOA

20, 21, 27 e 28 de junho



Parque da Bela Vista, Lisboa

Confirmados:



20 de junho: Ivete Sangalo, Camila Cabello, Black Eyed Peas, David Carreira

21 de junho: Foo Fighters, The National, Liam Gallagher

28 de junho: Post Malone, Anitta