Com “Madrepérola”, o seu terceiro álbum, já nas lojas, Capicua acaba de revelar mais um vídeo.

Desta vez, a canção eleita é 'Gaudí', cuja letra “fala da do cansaço de vivermos um quotidiano tão rápido e intenso, num mundo tão ruidoso e saturado. E da importância de aceitarmos os nossos limites e imperfeições, sem nos sentirmos insuficientes e fazendo o melhor possível. A frase do refrão saiu-me por entre lágrimas num momento em que estava exausta, desmoralizada, com muitas dores nas costas e com vontade de desistir de tudo”, explica Capicua em comunicado.

O vídeo é de André Tentugal, protagonizado por Fili Papinho.

Capicua foi a convidada do primeiro podcast da BLITZ, Posto Emissor, que pode ouvir aqui.

Veja-a aqui a terminar o Posto Emissor com uma interpretação de 'Passiflora', um dos temas do seu novo álbum.