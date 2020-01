Mick Jagger tem um dos papéis principais no filme "The Burnt Orange Heresy". O vocalista dos Rolling Stones interpreta o papel de Joseph Cassidy, um marchand rico numa história de "redenção, fraude e falsificação" - conforme é dito pela própria personagem.

O filme, realizado pelo italiano Giuseppe Capotondi, conta ainda no seu elenco com Donald Sutherland, Claes Bang e Elizabeth Debicki.

"The Burnt Orange Heresy" é o primeiro filme em que Jagger tem um papel de destaque desde "The Man From Elysian Fields", de 2001. A sua estreia nos Estados Unidos está marcada para o dia 6 de março.

Veja o trailer: