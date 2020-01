Os australianos The Church irão regressar este ano a Portugal, para dois concertos em Lisboa e Porto, parte da sua digressão de celebração dos 40 anos de carreira.

Os espetáculos, que serão os primeiros dos The Church em Portugal desde 1990, terão lugar a 18 e 19 de maio, no RCA e no Hard Club, respetivamente.

A banda de Steve Kilbey deverá apresentar ao vivo os seus temas mais clássicos, sobretudo aqueles presentes em "Starfish" (1988), álbum que lhes deu enorme projecção internacional.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais, ao preço de 22 euros.