Sérgio Godinho irá receber esta quinta-feira, 30 de janeiro, Prémio Pedro Osório, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), que lhe foi atribuído em outubro do ano passado. A distinção premeia o álbum “Nação Valente”, lançado em 2018.

Para "Nação Valente", produzido por Nuno Rafael, Sérgio Godinho voltou a convidar alguns músicos para colaborar na escrita das canções, nomeadamente José Mário Branco, parceiro em 'Mariana Pais, 21 anos', Filipe Raposo, que compôs 'Noite e Dia0, ou David Fonseca, que escreveu a música de 'Grão da Mesma Mó'.

Hélder Gonçalves, Pedro da Silva Martins, Márcia e Filipe Melo foram outros músicos convidados. Apesar de ser conhecido sobretudo pelos discos que edita desde a década de 1970, Sérgio Godinho, de 74 anos, tem canalizado a escrita criativa por outros géneros, como teatro, argumento para cinema, ficção para crianças, poesia, contos e romances.

Para a SPA, Sérgio Godinho "é um dos mais destacados e influentes autores e intérpretes de sempre na história da música portuguesa".

O Prémio Pedro Osório foi criado por aquela cooperativa para homenagear o compositor, maestro e pianista que fez parte da direção e administração da SPA.Em anos anteriores, o prémio foi atribuído a Jorge Palma, Rão Kyao, Pedro Abrunhosa, Janita Salomé, José Cid, Fernando Tordo, Júlio Pereira e Luís Represas.

A entrega do prémio terá lugar na SPA, em Lisboa.

Recorde-se que Sérgio Godinho apresentará pela primeira vez em abril o espetáculo “Os Fadinhos do Godinho”, interpretando temas que escreveu para fadistas, acompanhado por Filipe Raposo e José Manuel Neto. A 17 de abril, sobe ao palco do Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Oeiras; um dia depois, do Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim.

Com Lusa