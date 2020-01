Filho da Mãe, o alter-ego do guitarrista e compositor português Rui Carvalho, atua no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no próximo dia 13 de fevereiro.

Em destaque neste concerto deverão estar músicas do seu último disco, “Água-Má”, de 2018, mas também momentos de improviso, temas mais antigos e material inédito.

Os bilhetes para o primeiro concerto de Filho da Mãe no CCB custam entre 12,50 euros e 15 euros.