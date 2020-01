Dua Lipa está a ser alvo de várias críticas nas redes sociais, após a divulgação de um vídeo que a mostra a atirar dinheiro a várias strippers.

O vídeo foi gravado no clube de strip Crazy Girls, em Los Angeles, durante uma festa organizada pela rapper Lizzo, após a cerimónia dos prémios Grammy.

Na festa estiveram também outras figuras dos Grammys, como a cantora Rosalía e o rapper Lil Nas X.

As críticas prendem-se sobretudo com o facto de esta atitude de Dua Lipa ser vista como "anti-feminista", considerando as strippers como mulheres que estão única e exclusivamente a ser exploradas.

No entanto, há quem defenda a cantora: "as mulheres já não podem ir a clubes de strip? Há homens na mesma indústria [que ela] que fazem isto diariamente", pode ler-se.

Veja o vídeo: