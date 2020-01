Os Deftones irão regressar este ano a Portugal. A banda norte-americana será cabeça de cartaz do primeiro dia do North Music Festival, que se realiza a 22 e 23 de maio, na Alfândega do Porto.

Os Deftones não editam um LP novo desde "Gore", de 2016, mas prevê-se que a banda regresse este ano aos discos, conforme explicou há alguns meses o líder da banda, Chino Moreno.

Este será o 10º concerto da banda em Portugal, e o primeiro desde a sua atuação no festival Super Bock Super Rock, em 2017.

Os bilhetes para o North Music Festival, onde já constavam do cartaz os The Script, estão à venda nos locais habituais a preços que vão dos 50 euros (diário) aos 75 euros (passe).